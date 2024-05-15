Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаАТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН" крем 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (580280) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
97,62
Экономия: -13,99 грн
83,63 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
95,68
Экономия: -11,68 грн
84,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
89,67
Экономия: -13,09 грн
76,58 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
95,39
Экономия: -9,46 грн
85,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
70,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
90,61
Экономия: -16,58 грн
74,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
95,97
Экономия: -13,72 грн
82,25 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
96,78
Экономия: -11,59 грн
85,19 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
97,04
Экономия: -10,75 грн
86,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
97,15
Экономия: -11,59 грн
85,56 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
97,59
Экономия: -15,34 грн
82,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
90,70
Экономия: -14,71 грн
75,99 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
98,12
Экономия: -13,76 грн
84,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
96,07
Экономия: -9,41 грн
86,66 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
76,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
96,20
Экономия: -13,31 грн
82,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (3)
84,90
Экономия: -8,18 грн
76,72 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
98,31
Экономия: -9,99 грн
88,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
90,32
Экономия: -9,83 грн
80,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
96,72
Экономия: -7,58 грн
89,14 грн