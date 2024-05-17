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АЛОРА ФОРТЕ таблетки, покрытые оболочкой 420 мг, №30 - Запорожье (584261) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
289,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
289,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (15)
312,90
Экономия: -24,22 грн
288,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
276,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
323,99
Экономия: -52,29 грн
271,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
311,00
Экономия: -56,00 грн
255,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
289,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
289,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
289,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (15)
264,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
289,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
289,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
289,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
289,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
289,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
299,25
Экономия: -44,82 грн
254,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
338,75
Экономия: -90,49 грн
248,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
289,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
289,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
289,00 грн