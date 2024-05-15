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АЛОРА ФОРТЕ таблетки, покрытые оболочкой 420 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (584261) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
290,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
307,96
Экономия: -19,76 грн
288,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
290,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
438,70
Экономия: -163,20 грн
275,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
309,32
Экономия: -55,83 грн
253,49 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
306,77
Экономия: -29,99 грн
276,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
290,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
290,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
290,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
268,22 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
344,20
Экономия: -68,70 грн
275,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
324,57
Экономия: -71,08 грн
253,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые оболочкой (1)
315,93
Экономия: -62,90 грн
253,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
303,89
Экономия: -40,97 грн
262,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
257,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
314,31
Экономия: -25,78 грн
288,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
264,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
290,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
290,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
311,55
Экономия: -22,82 грн
288,73 грн