Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №30 - Харьков (546285) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 316 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: таблетки (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (68)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (7), контурная ячейковая упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Экономная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69