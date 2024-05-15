Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫАНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА I И III КЛАССААнтиаритмические препараты III классаАмиодаронАмиодарон-ДарницаЦены в аптеках

Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №30 - Днепр (Днепропетровск) (546285) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
123,96
Экономия: -26,53 грн
97,43 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (2)
121,50
Экономия: -24,07 грн
97,43 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (2)
118,60
Экономия: -16,10 грн
102,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (2)
125,00
Экономия: -14,84 грн
110,16 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
106,92
Экономия: -2,13 грн
104,79 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
118,60
Экономия: -6,50 грн
112,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
118,60
Экономия: -6,50 грн
112,10 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (2)
118,33
Экономия: -17,92 грн
100,41 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
98,55 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
110,64
Экономия: -6,84 грн
103,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (20)
126,65
Экономия: -33,80 грн
92,85 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
112,80
Экономия: -8,01 грн
104,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (9)
123,91
Экономия: -27,58 грн
96,33 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
92,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
118,60
Экономия: -6,50 грн
112,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
123,44
Экономия: -23,34 грн
100,10 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (2)
107,10
Экономия: -6,56 грн
100,54 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (6)
119,11
Экономия: -26,27 грн
92,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (2)
120,99
Экономия: -28,15 грн
92,84 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
119,23
Экономия: -20,69 грн
98,54 грн