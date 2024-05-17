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SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Запорожье (586225) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
216,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
251,17
Экономия: -43,24 грн
207,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
229,54
Экономия: -23,39 грн
206,15 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
216,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
186,34 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
216,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
216,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
226,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
226,96
Экономия: -26,45 грн
200,51 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
216,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
249,61
Экономия: -29,73 грн
219,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
248,30
Экономия: -18,07 грн
230,23 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
216,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
251,48
Экономия: -21,25 грн
230,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
228,65
Экономия: -18,90 грн
209,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
227,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
248,34
Экономия: -45,67 грн
202,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
230,74
Экономия: -20,99 грн
209,75 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
216,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
216,00 грн