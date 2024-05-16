Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаSOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECTЦены в аптеках

SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Львов (586225) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
217,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
227,22
Экономия: -19,33 грн
207,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
199,98 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
221,03
Экономия: -10,85 грн
210,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
228,09
Экономия: -30,62 грн
197,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
225,29
Экономия: -21,09 грн
204,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
228,48
Экономия: -17,56 грн
210,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
252,93
Экономия: -30,18 грн
222,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (2)
212,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
199,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (3)
226,18
Экономия: -20,03 грн
206,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
228,46
Экономия: -29,69 грн
198,77 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
226,03
Экономия: -19,88 грн
206,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
216,65 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
216,08
Экономия: -0,69 грн
215,39 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
227,55
Экономия: -21,40 грн
206,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
228,96
Экономия: -24,76 грн
204,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (4)
224,51
Экономия: -26,61 грн
197,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (4)
208,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (3)
215,88
Экономия: -2,62 грн
213,26 грн