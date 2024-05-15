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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаSOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECTЦены в аптеках

SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Днепр (Днепропетровск) (586225) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
230,50
Экономия: -32,60 грн
197,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
248,82
Экономия: -29,90 грн
218,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
229,65
Экономия: -33,09 грн
196,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
248,08
Экономия: -24,14 грн
223,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
231,60
Экономия: -42,16 грн
189,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
216,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
187,10
Экономия: -7,94 грн
179,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
190,00
Экономия: -26,35 грн
163,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
251,69
Экономия: -29,90 грн
221,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
229,13
Экономия: -24,93 грн
204,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
189,39
Экономия: -10,23 грн
179,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
255,68
Экономия: -27,67 грн
228,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
197,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
230,43
Экономия: -36,00 грн
194,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
231,82
Экономия: -37,39 грн
194,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
218,77
Экономия: -30,26 грн
188,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
216,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
187,29
Экономия: -8,13 грн
179,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
250,19
Экономия: -34,13 грн
216,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
227,65
Экономия: -21,50 грн
206,15 грн