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Абифол саше 2 г, №30 - Запорожье (589167) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), саше (27)
729,85
Экономия: -154,90 грн
574,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
671,17
Экономия: -49,02 грн
622,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
702,99
Экономия: -108,64 грн
594,35 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
660,00
Экономия: -84,00 грн
576,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
629,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (13)
677,99
Экономия: -83,64 грн
594,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (28)
682,45
Экономия: -55,12 грн
627,33 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), саше (18)
668,53
Экономия: -84,92 грн
583,61 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
726,02
Экономия: -100,92 грн
625,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), саше (15)
663,83
Экономия: -89,57 грн
574,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
662,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3), саше (7)
721,65
Экономия: -138,67 грн
582,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
693,80
Экономия: -107,56 грн
586,24 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
629,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
720,72
Экономия: -146,38 грн
574,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
629,20 грн