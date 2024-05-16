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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Львов (583434) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
165,32 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
181,86
Экономия: -3,10 грн
178,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (3)
165,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
166,42
Экономия: -0,38 грн
166,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
174,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (3)
165,44
Экономия: -0,27 грн
165,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (2)
165,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Радехов, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
173,74
Экономия: -1,01 грн
172,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (2)
165,23
Экономия: -1,19 грн
164,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
149,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (1)
165,85 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-А
Всего: упаковка (2)
172,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: упаковка (1)
180,29
Экономия: -0,46 грн
179,83 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, пл. Воли, 7
Всего: упаковка (1)
165,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (2)
164,46
Экономия: -0,65 грн
163,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (1)
163,69
Экономия: -0,37 грн
163,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (3)
173,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 177
Всего: упаковка (2)
174,54
Экономия: -2,06 грн
172,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
166,23
Экономия: -1,08 грн
165,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 8
Всего: упаковка (1)
179,22
Экономия: -0,41 грн
178,81 грн