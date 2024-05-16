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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Киев (583434) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (2)
152,66 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
174,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (2)
159,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
165,12
Экономия: -0,09 грн
165,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (2)
145,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
207,50
Экономия: -50,41 грн
157,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
180,64
Экономия: -2,32 грн
178,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 10-М
Всего: упаковка (1)
159,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Александра Олеся, 2-Б
Всего: упаковка (1)
138,52 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
165,13
Экономия: -1,29 грн
163,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
165,01 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петрицкого Анатолия, 15
Всего: упаковка (1)
152,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
207,50
Экономия: -50,41 грн
157,09 грн