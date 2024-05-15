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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Харьков (583434) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
149,75 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 25 мин
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (2)
159,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 25 мин
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
167,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (2)
149,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
167,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
167,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 25 мин
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
167,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
167,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
167,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
167,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
167,10 грн