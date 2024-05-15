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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Днепр (Днепропетровск) (583434) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (2)
159,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
167,20 грн
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
145,39 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
167,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
167,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
167,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
167,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
167,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
167,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
167,10 грн