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АЛЛЕРДЖИ ПРОТЕКТ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА С SPF 50 150 мл - Запорожье (569974) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
749,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
713,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
792,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
580,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
711,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
609,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
708,13 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
575,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (2)
647,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
620,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (2)
749,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
513,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
534,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
571,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
786,17 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (3)
642,00
Экономия: -71,90 грн
570,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
562,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
544,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
749,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
598,77 грн