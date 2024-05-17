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ULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Запорожье (586224) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
165,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
174,45
Экономия: -30,20 грн
144,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
175,59
Экономия: -18,06 грн
157,53 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
165,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
165,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
165,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
173,62
Экономия: -20,40 грн
153,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
165,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
173,37
Экономия: -20,82 грн
152,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
172,46
Экономия: -9,23 грн
163,23 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
165,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
192,55
Экономия: -16,26 грн
176,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
174,91
Экономия: -11,68 грн
163,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
172,49
Экономия: -32,39 грн
140,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
176,51
Экономия: -13,28 грн
163,23 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
165,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
175,30
Экономия: -26,73 грн
148,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
165,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
165,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
189,99
Экономия: -13,09 грн
176,90 грн