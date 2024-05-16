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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECTЦены в аптеках

ULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Киев (586224) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
176,11
Экономия: -31,19 грн
144,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
193,38
Экономия: -33,62 грн
159,76 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
159,63
Экономия: -25,71 грн
133,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
175,84
Экономия: -30,92 грн
144,92 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
171,99
Экономия: -20,76 грн
151,23 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
172,51
Экономия: -27,59 грн
144,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
173,32
Экономия: -16,45 грн
156,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
172,19
Экономия: -23,62 грн
148,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (3)
171,74
Экономия: -17,86 грн
153,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
173,54
Экономия: -18,83 грн
154,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
191,60
Экономия: -20,13 грн
171,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
174,57
Экономия: -24,01 грн
150,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
171,26
Экономия: -26,34 грн
144,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
177,47
Экономия: -32,24 грн
145,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
171,25
Экономия: -26,33 грн
144,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
175,08
Экономия: -32,32 грн
142,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
174,17
Экономия: -25,60 грн
148,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (3)
177,56
Экономия: -25,34 грн
152,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
174,38
Экономия: -23,32 грн
151,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
173,69
Экономия: -13,33 грн
160,36 грн