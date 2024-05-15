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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECTЦены в аптеках

ULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Харьков (586224) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
175,15
Экономия: -19,49 грн
155,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
172,60
Экономия: -19,60 грн
153,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
165,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
173,93
Экономия: -19,77 грн
154,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
173,84
Экономия: -25,93 грн
147,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
175,33
Экономия: -30,15 грн
145,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
173,93
Экономия: -26,02 грн
147,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
177,09
Экономия: -18,89 грн
158,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
158,72
Экономия: -13,80 грн
144,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (3)
176,56
Экономия: -23,07 грн
153,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
175,75
Экономия: -20,09 грн
155,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
165,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
174,90
Экономия: -29,98 грн
144,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
171,94
Экономия: -16,28 грн
155,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
193,67
Экономия: -21,47 грн
172,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
174,55
Экономия: -24,65 грн
149,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
194,64
Экономия: -24,08 грн
170,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
173,90
Экономия: -13,92 грн
159,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
176,47
Экономия: -16,78 грн
159,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
165,30 грн