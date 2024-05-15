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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECTЦены в аптеках

ULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Днепр (Днепропетровск) (586224) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
176,33
Экономия: -25,10 грн
151,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
190,52
Экономия: -22,89 грн
167,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
175,33
Экономия: -25,43 грн
149,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
189,95
Экономия: -18,48 грн
171,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
177,17
Экономия: -32,25 грн
144,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
165,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
173,73
Экономия: -24,84 грн
148,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
172,69
Экономия: -24,12 грн
148,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
175,28
Экономия: -19,24 грн
156,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
175,86
Экономия: -20,81 грн
155,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
195,77
Экономия: -21,19 грн
174,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
176,28
Экономия: -27,71 грн
148,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
177,34
Экономия: -28,77 грн
148,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
178,20
Экономия: -24,82 грн
153,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
173,91
Экономия: -16,87 грн
157,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
191,56
Экономия: -26,13 грн
165,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
174,53
Экономия: -16,65 грн
157,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
195,77
Экономия: -19,54 грн
176,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
176,59
Экономия: -19,06 грн
157,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
165,30 грн