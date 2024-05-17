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LIPO COMFORT НЕЖНАЯ ЭМУЛЬСИЯ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 400 мл для сухой, очень сухой и чувствительной кожи - Запорожье (573276) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
194,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
186,20
Экономия: -9,02 грн
177,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
227,43
Экономия: -47,65 грн
179,78 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
178,72 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
194,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
194,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
194,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
208,13
Экономия: -15,04 грн
193,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
178,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
194,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
224,55
Экономия: -53,41 грн
171,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
206,74
Экономия: -39,05 грн
167,69 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
194,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
226,22
Экономия: -46,88 грн
179,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
209,69
Экономия: -38,55 грн
171,14 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
179,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
223,41
Экономия: -44,07 грн
179,34 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
228,61
Экономия: -49,20 грн
179,41 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
194,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
210,14
Экономия: -30,23 грн
179,91 грн