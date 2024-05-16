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LIPO COMFORT НЕЖНАЯ ЭМУЛЬСИЯ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 400 мл для сухой, очень сухой и чувствительной кожи - Львов (573276) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
181,23
Экономия: -24,45 грн
156,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
208,37
Экономия: -11,99 грн
196,38 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
194,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
194,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
194,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
164,35
Экономия: -8,06 грн
156,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
209,17
Экономия: -12,41 грн
196,76 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
194,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
194,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
194,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
194,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
194,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
223,21
Экономия: -45,57 грн
177,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
194,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
226,37
Экономия: -29,64 грн
196,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
178,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
194,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
194,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн