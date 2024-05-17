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ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 50 мл - Запорожье (586234) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
147,13
Экономия: -21,98 грн
125,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
148,09
Экономия: -23,37 грн
124,72 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
146,43
Экономия: -21,15 грн
125,28 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
146,22
Экономия: -20,68 грн
125,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
145,45
Экономия: -35,59 грн
109,86 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
147,31
Экономия: -22,15 грн
125,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
147,52
Экономия: -22,08 грн
125,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
118,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
145,47
Экономия: -20,31 грн
125,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
126,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
147,84
Экономия: -22,43 грн
125,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
126,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
126,60 грн