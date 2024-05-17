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ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50+ серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 50 мл - Одесса (586234) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
144,20
Экономия: -7,00 грн
137,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
147,06
Экономия: -22,45 грн
124,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
148,90
Экономия: -26,14 грн
122,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
126,60 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
147,21
Экономия: -21,71 грн
125,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
149,24
Экономия: -26,48 грн
122,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
126,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
131,67
Экономия: -6,68 грн
124,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
144,23
Экономия: -19,05 грн
125,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
148,90
Экономия: -40,59 грн
108,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
147,62
Экономия: -22,94 грн
124,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
124,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
126,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
147,43
Экономия: -22,75 грн
124,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
149,00
Экономия: -23,73 грн
125,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
146,52
Экономия: -21,84 грн
124,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (4)
149,09
Экономия: -40,46 грн
108,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (99)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
126,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
115,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (3)
146,10
Экономия: -23,25 грн
122,85 грн