Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1365 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
205,76
Экономия при брони: -31,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
9.9 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
62.6 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
62.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
153,30 грн