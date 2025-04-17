Винница (адрес не указан)
Доступно в 1365 аптеках в Винница
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Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
88,96
Экономия при брони: -19,12 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
101.8 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,20
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
113.4 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
206,08
Экономия при брони: -31,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Жашков, ул. Соборная, 58-Б
116.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,20
Экономия при брони: -48,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.8 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
131.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
132.2 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
132.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн