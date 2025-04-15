Киев
Декенор (Dekenor®)

Декенор (Dekenor®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 1365 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
237,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
229,79 грн
В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
33.0 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
278,80
Экономия при брони: -104,20 грн
174,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,04
Экономия при брони: -48,44 грн
174,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 3
63.8 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
124,03
Экономия при брони: -19,27 грн
104,76 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
113.2 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
212,72 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
220,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
127,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,70
Экономия при брони: -98,10 грн
174,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Пирогова, 8
118.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,20
Экономия при брони: -48,60 грн
174,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Киевская, 18
120.9 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,04
Экономия при брони: -48,44 грн
174,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
121.0 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
126,89 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
119,58 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 22:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 46-А
125.6 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,04
Экономия при брони: -48,44 грн
174,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
127.9 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
84,48
Экономия при брони: -14,64 грн
69,84 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
196.5 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,98
Экономия при брони: -0,19 грн
245,79 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
196.7 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
102,91
Экономия при брони: -1,42 грн
101,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
216.6 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
206,08
Экономия при брони: -31,48 грн
174,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
315.3 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,20
Экономия при брони: -10,90 грн
140,30 грн
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