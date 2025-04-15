Львов (адрес не указан)
Доступно в 1365 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
В городах рядом
Аптека бам
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
33.0 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
278,80
Экономия при брони: -104,20 грн
Подорожник
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,04
Экономия при брони: -48,44 грн
Подорожник
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 3
63.8 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
124,03
Экономия при брони: -19,27 грн
Аптека нежных цен
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
113.2 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
272,70
Экономия при брони: -98,10 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Пирогова, 8
118.1 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,20
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Киевская, 18
120.9 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,04
Экономия при брони: -48,44 грн
Аптека низких цен
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
121.0 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 46-А
125.6 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
223,04
Экономия при брони: -48,44 грн
Подорожник
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
127.9 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
84,48
Экономия при брони: -14,64 грн
Здорова родина
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
196.5 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,98
Экономия при брони: -0,19 грн
Здорова родина
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
196.7 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
102,91
Экономия при брони: -1,42 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
216.6 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
206,08
Экономия при брони: -31,48 грн
Подорожник
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
315.3 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
151,20
Экономия при брони: -10,90 грн