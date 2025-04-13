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Декенор (Dekenor
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Декенор (Dekenor
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Харьков
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Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
270,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
122.5 км
Декенор раствор для инъекций и инфузий 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
262,85
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
129.5 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
129.7 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
152,40
грн
Забрать 15.04 после 19:00
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