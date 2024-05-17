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ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл для сухой, очень сухой и склонной к атопии кожи - Запорожье (573277) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
184,85
Экономия: -32,84 грн
152,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
172,32
Экономия: -38,77 грн
133,55 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
158,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
142,75 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
158,90 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
158,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
146,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
170,38
Экономия: -12,45 грн
157,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
146,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
183,71
Экономия: -44,10 грн
139,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
182,74
Экономия: -39,97 грн
142,77 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
158,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
185,08
Экономия: -35,84 грн
149,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
171,65
Экономия: -32,45 грн
139,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
154,42 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
182,78
Экономия: -33,54 грн
149,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
187,03
Экономия: -38,53 грн
148,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
158,90 грн