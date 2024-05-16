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ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл для сухой, очень сухой и склонной к атопии кожи - Львов (573277) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
149,47
Экономия: -21,18 грн
128,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
184,18
Экономия: -23,28 грн
160,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
158,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
178,19
Экономия: -17,13 грн
161,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
184,89
Экономия: -24,53 грн
160,36 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
182,62
Экономия: -28,49 грн
154,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
185,21
Экономия: -24,15 грн
161,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
158,90 грн