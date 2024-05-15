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JOHNSON'S® ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА" 200 мл - Харьков (558833) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
202,60 грн
В других городах:
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
172,10
Экономия: -20,93 грн
151,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
158,15
Экономия: -15,07 грн
143,08 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
177,13
Экономия: -24,50 грн
152,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кролевец, просп. Мира, 4
Всего: упаковка (1)
144,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (1)
152,29
Экономия: -17,36 грн
134,93 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30-А
Всего: упаковка (1)
154,00
Экономия: -5,20 грн
148,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47-А
Всего: упаковка (1)
149,73
Экономия: -12,19 грн
137,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
Всего: упаковка (1)
153,15
Экономия: -21,69 грн
131,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (1)
173,78
Экономия: -21,32 грн
152,46 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 27
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
Всего: упаковка (2)
102,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 110
Всего: упаковка (1)
144,76 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом