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БАЙ БАЙ БАЙТ УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ РЕБЕНКА ПОСЛЕ УКУСОВ КОМАРОВ И НАСЕКОМЫХ 20 мл - Запорожье (579164) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,60 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
119,00
Экономия: -6,50 грн
112,50 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,60 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
116,77 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,60 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
126,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
131,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
141,10
Экономия: -6,19 грн
134,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
131,78 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
140,05
Экономия: -5,95 грн
134,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
116,88
Экономия: -4,38 грн
112,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
118,37
Экономия: -5,87 грн
112,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
126,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
131,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
116,90
Экономия: -11,40 грн
105,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
126,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
126,60 грн