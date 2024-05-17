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БАЙ БАЙ БАЙТ УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ РЕБЕНКА ПОСЛЕ УКУСОВ КОМАРОВ И НАСЕКОМЫХ 20 мл - Львов (579164) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
126,60 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
122,73
Экономия: -1,38 грн
121,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
109,22
Экономия: -4,91 грн
104,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
126,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
100,32
Экономия: -4,92 грн
95,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
118,25
Экономия: -5,75 грн
112,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
126,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
126,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
102,78
Экономия: -3,78 грн
99,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
126,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
118,45
Экономия: -5,95 грн
112,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
126,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
126,60 грн