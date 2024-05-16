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БАЙ БАЙ БАЙТ УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ РЕБЕНКА ПОСЛЕ УКУСОВ КОМАРОВ И НАСЕКОМЫХ 20 мл - Киев (579164) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
126,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
130,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
131,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
119,35
Экономия: -10,22 грн
109,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
108,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (4)
113,17
Экономия: -9,28 грн
103,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
119,17
Экономия: -10,04 грн
109,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
114,19
Экономия: -18,39 грн
95,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
135,00
Экономия: -27,00 грн
108,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
116,56
Экономия: -4,06 грн
112,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
126,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
126,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
126,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
124,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
111,09
Экономия: -4,58 грн
106,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
126,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
117,61
Экономия: -5,11 грн
112,50 грн