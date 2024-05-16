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БАЙ БАЙ БАЙТ УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ РЕБЕНКА ПОСЛЕ УКУСОВ КОМАРОВ И НАСЕКОМЫХ 20 мл - Харьков (579164) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
118,49
Экономия: -5,99 грн
112,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
117,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
116,76
Экономия: -4,26 грн
112,50 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
116,84 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
117,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
117,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
126,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
118,09 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
130,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
117,66
Экономия: -5,16 грн
112,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
132,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
117,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
131,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
117,81
Экономия: -6,43 грн
111,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
117,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
116,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (3)
118,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
118,03 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
117,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
114,11 грн