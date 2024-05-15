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БАЙ БАЙ БАЙТ УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ РЕБЕНКА ПОСЛЕ УКУСОВ КОМАРОВ И НАСЕКОМЫХ 20 мл - Днепр (Днепропетровск) (579164) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
126,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
117,12
Экономия: -4,62 грн
112,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
126,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
130,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
116,78
Экономия: -4,28 грн
112,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
126,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
126,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
145,68
Экономия: -6,95 грн
138,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
117,03
Экономия: -5,15 грн
111,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
126,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
126,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
126,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
120,18
Экономия: -8,30 грн
111,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
130,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
126,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
117,77
Экономия: -5,27 грн
112,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
112,36
Экономия: -5,26 грн
107,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
126,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
126,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
126,70 грн