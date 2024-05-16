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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ СКЛОННОЙ К ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ SPF50+ "La Roche Posay" 50 мл - Харьков (580402) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
948,25
Экономия: -28,45 грн
919,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
852,68
Экономия: -10,39 грн
842,29 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
873,80
Экономия: -26,21 грн
847,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
712,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
712,48 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
948,25
Экономия: -28,45 грн
919,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (1)
907,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
948,25
Экономия: -28,45 грн
919,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
856,16
Экономия: -7,37 грн
848,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
873,80
Экономия: -26,21 грн
847,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (2)
846,98
Экономия: -7,64 грн
839,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
843,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (2)
850,99
Экономия: -2,27 грн
848,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (2)
848,32
Экономия: -1,55 грн
846,77 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
875,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 41
Всего: упаковка (1)
875,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (1)
875,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (3)
922,13
Экономия: -9,23 грн
912,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городенка, ул. Богуна Ивана, 1-К
Всего: упаковка (1)
844,58 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (4)
840,72
Экономия: -1,61 грн
839,11 грн