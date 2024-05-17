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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА" 300 мл - Запорожье (558834) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
218,59
Экономия: -37,63 грн
180,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
182,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
189,98
Экономия: -22,63 грн
167,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
191,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
190,91
Экономия: -24,11 грн
166,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
206,34
Экономия: -24,83 грн
181,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (2)
184,05
Экономия: -21,38 грн
162,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
184,75
Экономия: -21,34 грн
163,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
197,87
Экономия: -17,37 грн
180,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
217,82
Экономия: -31,45 грн
186,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
205,10
Экономия: -25,22 грн
179,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
189,30
Экономия: -18,74 грн
170,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
199,56
Экономия: -19,68 грн
179,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
188,84
Экономия: -13,91 грн
174,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
196,35
Экономия: -31,27 грн
165,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
221,16
Экономия: -40,54 грн
180,62 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
204,19
Экономия: -22,75 грн
181,44 грн