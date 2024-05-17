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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА" 300 мл - Одесса (558834) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (4)
187,19
Экономия: -16,12 грн
171,07 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
201,78
Экономия: -18,71 грн
183,07 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
189,34
Экономия: -18,02 грн
171,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
180,96
Экономия: -16,01 грн
164,95 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Жасмин
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Рабина Ицхака, 16
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
185,10
Экономия: -13,42 грн
171,68 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (4)
190,34
Экономия: -20,53 грн
169,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
191,54 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
218,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Ангелика
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
187,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
204,89
Экономия: -22,73 грн
182,16 грн
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
187,90 грн