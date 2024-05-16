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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА" 300 мл - Львов (558834) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
218,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
182,43 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Червоноград, ул. Сокальская, 2
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Шевченко Тараса, 1/1
Всего: упаковка (2)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 53 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 21/1
Всего: упаковка (2)
191,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Школьная, 4
Всего: упаковка (1)
189,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: упаковка (1)
166,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28-А
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/24
Всего: упаковка (1)
191,10 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (2)
190,41
Экономия: -0,07 грн
190,34 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26
Всего: упаковка (1)
188,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 14
Всего: упаковка (1)
190,76
Экономия: -0,66 грн
190,10 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9/2
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,30 грн
178,70 грн