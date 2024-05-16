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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА" 300 мл - Киев (558834) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (2)
187,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (1)
200,66 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (1)
200,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
180,76
Экономия: -13,86 грн
166,90 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, шоссе Железнодорожное, 57
Всего: упаковка (1)
209,78 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (1)
200,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
Всего: упаковка (1)
171,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 8
Всего: упаковка (1)
122,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (2)
182,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луговая (Оболонский), 12
Всего: упаковка (1)
200,66 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
200,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
175,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (1)
185,33
Экономия: -16,23 грн
169,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 21
Всего: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
200,66 грн