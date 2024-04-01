Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b и заболеваний, вызванных Haemophilus Influenzae типа B, конъюгированная адсорбированная (Vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b and diseases caused by Haemophilus Influenzae type B, conjugated adsorbed) (345585) - инструкция по применению ATC-классификация
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Цена в городе Киев
По рецепту
Производитель
Serum Institute
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
10 доз
Количество штук в упаковке
50 шт.
Регистрационное удостоверение
UA/17318/01/01 от 16.04.2019