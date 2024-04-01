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Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b и заболеваний, вызванных Haemophilus Influenzae типа B, конъюгированная адсорбированная (Vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b and diseases caused by Haemophilus Influenzae type B, conjugated adsorbed) (345585) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
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Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита b и заболеваний, вызванных Haemophilus Influenzae типа B, конъюгированная адсорбированная (Vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis b and diseases caused by Haemophilus Influenzae type B, conjugated adsorbed)
Цена в городе Киев
По рецепту
50 шт, 10 доз Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
10 доз
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
J07C A11 Дифтерия, Haemophilus influenzae В, коклюш, столбняк, гепатит В
Регистрационное удостоверение
UA/17318/01/01 от 16.04.2019