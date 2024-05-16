Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотVITONIKA ОМЕГА-3Цены в аптеках

VITONIKA ОМЕГА-3 капсулы 1000 МЕ, №30 - Киев (791541) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Покровская, 53/69
Всего: упаковка (1)
81,54 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (1)
107,60 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Захаровка, ул. Одесская, 60-В
Всего: упаковка (1)
107,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом