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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотNOW FOODS OMEGA-3 1000 мгЦены в аптеках

NOW FOODS OMEGA-3 1000 мг капсулы мягкие, №30 - Львов (709335) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
212,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
247,99
Экономия: -31,65 грн
216,34 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
220,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
212,10 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
247,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
311,80
Экономия: -96,50 грн
215,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
276,99
Экономия: -60,65 грн
216,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
273,99
Экономия: -57,65 грн
216,34 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
286,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
217,83
Экономия: -10,69 грн
207,14 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
316,10
Экономия: -100,80 грн
215,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
254,37
Экономия: -53,94 грн
200,43 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
240,99
Экономия: -24,65 грн
216,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -67,65 грн
216,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
263,99
Экономия: -47,65 грн
216,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
298,99
Экономия: -82,65 грн
216,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
224,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
244,99
Экономия: -28,65 грн
216,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
263,99
Экономия: -47,65 грн
216,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
276,99
Экономия: -60,65 грн
216,34 грн