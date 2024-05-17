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Альфаполистатин капсулы 350 мг, №30 - Запорожье (572065) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
318,60 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
375,17
Экономия: -66,29 грн
308,88 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
339,55
Экономия: -30,22 грн
309,33 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
347,99
Экономия: -47,05 грн
300,94 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
354,00
Экономия: -45,90 грн
308,10 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
308,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
318,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
335,99
Экономия: -35,05 грн
300,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
347,97
Экономия: -30,65 грн
317,32 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
318,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
318,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
318,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
318,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
318,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
318,60 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
331,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
348,83
Экономия: -40,02 грн
308,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
318,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
318,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
370,34
Экономия: -60,86 грн
309,48 грн