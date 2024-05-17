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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВЯНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ 20 АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ МЕД леденцы, №12 - Запорожье (552295) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
69,86 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -16,00 грн
60,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
73,18 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (6)
66,53 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (5)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (5)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (5)
66,53 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -13,00 грн
58,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (2)
66,53 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (3)
69,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (3)
69,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (2)
76,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (2)
76,51 грн