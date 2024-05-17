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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВЯНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ 20 АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ ЭВКАЛИПТ И МЕНТОЛ леденцы, №12 - Запорожье (552288) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
69,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
73,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (7)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (6)
66,53 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (6)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (4)
66,53 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
62,94
Экономия: -3,76 грн
59,18 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (3)
69,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (4)
69,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (2)
76,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (10)
76,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (3)
76,51 грн