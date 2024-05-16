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Бимикан® Эко капли глазные, раствор 0,3 мг/мл флакон-капельница 3 мл, №1 - Харьков (485819) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
321,93 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
292,09 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
354,67
Экономия: -32,74 грн
321,93 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
336,02
Экономия: -23,25 грн
312,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
304,03 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
344,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
339,77 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
441,20
Экономия: -132,50 грн
308,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
323,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
324,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
352,21
Экономия: -29,83 грн
322,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
340,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
324,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
325,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
360,25
Экономия: -51,10 грн
309,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (3)
345,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
327,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
331,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
326,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
317,99
Экономия: -12,47 грн
305,52 грн