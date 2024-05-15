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Бимикан® Эко капли глазные, раствор 0,3 мг/мл флакон-капельница 3 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (485819) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
356,80
Экономия: -54,57 грн
302,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
347,62
Экономия: -45,39 грн
302,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
305,06
Экономия: -16,23 грн
288,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
320,99
Экономия: -15,47 грн
305,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
338,28
Экономия: -27,07 грн
311,21 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6)
335,52
Экономия: -37,94 грн
297,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
373,45
Экономия: -75,72 грн
297,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (145)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
323,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
358,09
Экономия: -46,88 грн
311,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
299,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (145)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
323,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
347,42
Экономия: -36,01 грн
311,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
345,17
Экономия: -47,59 грн
297,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
349,90
Экономия: -52,32 грн
297,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
292,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
337,95
Экономия: -26,71 грн
311,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
309,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (145)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
323,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
375,93
Экономия: -64,22 грн
311,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
332,93 грн