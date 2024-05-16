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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСТЯЩИЕ ЛОКОНЫ" 500 мл - Киев (554873) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
232,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (2)
123,62
Экономия: -0,51 грн
123,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
162,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (2)
124,86 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
162,94
Экономия: -2,11 грн
160,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
162,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
124,83
Экономия: -1,36 грн
123,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (2)
124,71
Экономия: -0,73 грн
123,98 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (2)
162,71
Экономия: -2,63 грн
160,08 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (2)
162,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
106,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 47
Всего: упаковка (1)
172,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (2)
172,93
Экономия: -2,68 грн
170,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
166,36 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
165,26
Экономия: -0,29 грн
164,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
125,36
Экономия: -2,35 грн
123,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
171,91 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
166,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (2)
165,99 грн