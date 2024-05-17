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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА ДЛЯ ТЕЛА "ПЕРЕД СНОМ" 100 г - Запорожье (555811) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
155,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
181,53
Экономия: -27,51 грн
154,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
158,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
128,00
Экономия: -12,00 грн
116,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
172,03
Экономия: -19,98 грн
152,05 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
150,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
179,66
Экономия: -16,25 грн
163,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Аптека шар@
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Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
Всего: упаковка (1)
157,34
Экономия: -9,21 грн
148,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
155,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
155,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
155,37 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
178,62 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 14 мин
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
173,41
Экономия: -21,63 грн
151,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 14 мин
Днепр, просп. Героев, 24-А
Всего: упаковка (2)
150,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
178,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
150,81 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 14 мин
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
155,32 грн