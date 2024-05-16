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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА ДЛЯ ТЕЛА "ПЕРЕД СНОМ" 100 г - Львов (555811) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
180,67
Экономия: -2,53 грн
178,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
180,01
Экономия: -2,46 грн
177,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
152,70 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 00:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
173,73 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (2)
172,70
Экономия: -0,48 грн
172,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (1)
111,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
150,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
163,92
Экономия: -14,33 грн
149,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
166,79
Экономия: -11,21 грн
155,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (1)
168,22
Экономия: -16,86 грн
151,36 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 25 мин
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (1)
172,31
Экономия: -0,70 грн
171,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А
Всего: упаковка (1)
173,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Сивецкая, 1
Всего: упаковка (2)
172,35
Экономия: -1,22 грн
171,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 55 мин
Долина, ул. Бандеры Степана, 3-А
Всего: упаковка (1)
171,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
Всего: упаковка (1)
179,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
155,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 55 мин
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
Всего: упаковка (1)
172,25
Экономия: -0,81 грн
171,44 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
149,52 грн